ABBONATI A DAYITALIANEWS Il distacco e la caduta del masso. Un masso di grandi dimensioni si è improvvisamente staccato dalla Timpa, precipitando lungo il costone roccioso fino a raggiungere un’area privata adibita a parcheggio in via Grotta delle Colombe, nella frazione di Santa Maria La Scala, ad Acireale. A darne comunicazione è stato il Comune, che ha evidenziato come fortunatamente non si siano registrati feriti. Interventi immediati e chiusura della strada. In seguito all’episodio, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura immediata al traffico del tratto interessato, per garantire la sicurezza dei cittadini. È stata inoltre inoltrata una richiesta urgente al Dipartimento regionale della Protezione Civile per effettuare un sopralluogo tecnico approfondito, finalizzato a: verificare la stabilità del costone roccioso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Acireale, masso si stacca dalla Timpa e finisce in un parcheggio: nessun ferito

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