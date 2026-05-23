Una coppia di anziani è stata trovata morta in una scarpata dopo giorni di ricerche. I corpi sono stati rinvenuti nei pressi di Pomezzana, in una zona boschiva. Le forze dell’ordine hanno recuperato i cadaveri senza segni evidenti di violenza. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e le circostanze che hanno portato alla tragedia. La notizia ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale.

Dopo giorni di ricerche, Corrado Lorenzi e Fortunata Moriconi sono stati rintracciati nei pressi di Pomezzana. La tragedia è stata causata da un’uscita di strada con la loro auto Si è conclusa inmodo tragicola vicenda accaduta aLucca, dove i due anziani coniugiCorrado Lorenzi, 87 anni, e sua moglieFortunata Moriconi, 88 anni, sono scomparsi giovedì mattina dal borgo di Pomezzana, frazione del comune di Stazzema. Dopoore di apprensionee l’attivazione di una complessa macchina dei soccorsi per localizzarli,i loro corpi sono stati ritrovati senza vitaall’interno della loro auto,precipitata in una scarpata nascosta dalla fitta vegetazione. L’allarme è stato lanciato quandonon si sono avute più notizie della coppia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia a Lucca: coppia di anziani trovati morti in una scarpata

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