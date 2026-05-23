Scomparsi da Lucca li trovano morti nell'auto in fondo a una scarpata | a scoprire i corpi un parente

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due anziani coniugi scomparsi da Stazzema, in provincia di Lucca, sono stati ritrovati morti all’interno della loro auto, che si trovava in fondo a una scarpata vicino all’abitazione. La scoperta è stata fatta da un parente, che ha allertato le forze dell’ordine. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e le circostanze del ritrovamento.

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Due anziani coniugi scomparsi a Stazzema (Lucca) sono stati trovati senza vita nella loro auto in una scarpata vicino a casa. Probabile un malore del conducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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