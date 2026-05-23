Il traffico a Roma alle 19:30 del 23 maggio 2026 mostra condizioni di viabilità generalmente fluide. La giornata è caratterizzata da un clima con alta pressione, che contribuisce a una minore presenza di precipitazioni e a condizioni di guida più stabili. Non sono segnalate congestioni significative né incidenti rilevanti nel centro urbano o nelle principali arterie della città. La situazione resta stabile e senza particolari problemi di circolazione.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 23 maggio giornata all'insegna dell'alta pressione quindi del bel tempo con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria Capitolina da ieri per l'incendio in un grosso camion ponte Margherita resta chiuso al traffico per chi dal quartiere Flaminio e diretto verso Prati chiusa anche la rampa che da Piazza della Libertà immette sul Lungotevere dei Mellini lavori in corso sulla Salaria che resta chiusa per gran parte della giornata tra piazza di Priscilla via del Ponte Salario ci troviamo a ridosso Villa Ada non si escludono disagi a Monti Tiburtini la 42esima... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-05-2026 ore 19:30

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Nel traffico di Roma

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