Traffico Roma del 23-05-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma il 23 maggio 2026 alle 18:30 mostrava congestioni in diverse zone della città. Le strade principali erano interessate da rallentamenti e code, soprattutto in prossimità di arterie centrali e in direzione del centro. Si registravano anche rallentamenti lungo le vie di accesso ai principali snodi di trasporto pubblico. La situazione si presentava con traffico intenso e scarsa fluidità nelle ore di punta.

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