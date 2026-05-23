Traffico Roma del 23-05-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di infomobilità di Roma, gestito da Luce Verde e Roma Mobilità, è stato sospeso da ieri. La chiusura riguarda le informazioni sul traffico e i percorsi cittadini. La ripresa del servizio non è ancora stata comunicata.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiuso da ieri per l'incendio di un grosso camion punti Margherita per chi dal quartiere Flaminio diretto verso Prati chiusa anche la rampa che da Piazza della Libertà in mette sul Lungotevere dei Mellini a Monti Tiburtini la 42esima edizione del Palio di Sant'Anastasio tra pomeriggio e sera una processione attraverserà diverse strade del quartiere tra queste via Benedetti via Bargellini via rossi-via dei Duran in via Meda via dei Monti Tiburtini previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli in programma sempre nel pomeriggio di oggi una... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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