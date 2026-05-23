Traffico Roma del 23-05-2026 ore 14 | 30
Nel pomeriggio di lunedì 23 maggio, alle 14:30, si sono registrate congestioni sulla rete metropolitana di Roma. La situazione è stata segnalata attraverso il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati comunicati incidenti o interruzioni di servizio, ma i pendolari hanno incontrato ritardi e affollamenti nelle stazioni centrali. La circolazione dei treni è rimasta attiva, anche se con alcune variazioni di orario.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla metro a anche oggi bus a posto dei treni per Lasciare spazio ai lavori sulla linea le ultime corse partiranno al 130 domani in servizio regolare oggi dalle 14 un corteo da Piazza della Repubblica a raggiungere Piazza San Giovanni infilando per via Cavour e via Merulana fino alle 19 sono possibili deviazioni per 35 linee del trasporto pubblico un corto o anche in zona Mandrione da Largo dei Savorgnan possibili deviazioni per le linee bus 105 e 409 https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260523filef3e9d2e4-72d8-4aad-89a3-d41b5a4f9bd9PmCADtRuPor2Mwa5iGJ. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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