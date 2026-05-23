Traffico Roma del 23-05-2026 ore 14 | 30

Notizia in breve

Nel pomeriggio di lunedì 23 maggio, alle 14:30, si sono registrate congestioni sulla rete metropolitana di Roma. La situazione è stata segnalata attraverso il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati comunicati incidenti o interruzioni di servizio, ma i pendolari hanno incontrato ritardi e affollamenti nelle stazioni centrali. La circolazione dei treni è rimasta attiva, anche se con alcune variazioni di orario.