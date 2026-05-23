Traffico Roma del 23-05-2026 ore 11 | 30

Notizia in breve

Il traffico a Roma alle 11:30 del 23 maggio 2026 presenta congestioni in alcune zone centrali e principali arterie stradali. Sono segnalate code e rallentamenti in corrispondenza di vie di grande attraversamento e nelle aree di maggior afflusso. La rete di infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale tramite i servizi di luce verde e Roma servizi per la mobilità, che indicano eventuali deviazioni e situazioni di congestione.