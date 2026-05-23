Traffico Roma del 23-05-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma alle 11:30 del 23 maggio 2026 presenta congestioni in alcune zone centrali e principali arterie stradali. Sono segnalate code e rallentamenti in corrispondenza di vie di grande attraversamento e nelle aree di maggior afflusso. La rete di infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale tramite i servizi di luce verde e Roma servizi per la mobilità, che indicano eventuali deviazioni e situazioni di congestione.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare in direzione interna traffico molto intenso tra gli svincoli Ardeatina e Appia all'altezza dell'uscita Ardeatina Si è verificato un incidente che ha coinvolto tre vetture rallentamenti sulla via Flaminia per un incidente all'altezza di Grottarossa in direzione piazzale Flaminio chiusa al traffico ponte Margherita in direzione Prati circolazione rallentata app del verano è allestita l'area sosta per i pullman che accompagnano a Roma i partecipanti al corteo di oggi pomeriggio da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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