Traffico Roma del 23-05-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico a Roma alle ore 8:30 del 23 maggio 2026 mostra condizioni generalmente stabili, con traffico fluido in molte zone della città. La giornata è caratterizzata da alta pressione, che favorisce condizioni di cielo sereno e assenza di precipitazioni. Non sono segnalati incidenti o blocchi significativi. Le principali arterie presentano scorrimento regolare, mentre alcune vie secondarie registrano leggero aumento di veicoli in transito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 23 maggio giornata all'insegna dell'alta pressione quindi del bel tempo con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria Capitolina da ieri per l'incendio in un grosso camion ponte Margherita resta chiuso al traffico per chi dal quartiere Flaminio e diretto verso Prati chiusa anche la rampa che da Piazza della Libertà immette sul Lungotevere dei Mellini lavori in corso sulla Salaria che resta chiusa per gran parte della giornata tra piazza di Priscilla via del Ponte Salario ci troviamo a ridosso Villa Ada non si escludono disagi a Monti Tiburtini la 42esima... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 23 05 2026 ore 08 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-05-2026 ore 08:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Sullo stesso argomento

Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati in coda il traffico sulla diramazione di Roma nord per traffico intenso tra via di Settebagni al Grande Raccordo Anulare In...

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire...

traffico roma del traffico roma del 23Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino la ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 23Traffico Roma del 21-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma traffico intenso Data l'ora su tutte le principali strade in ingresso a Roma I maggiori disagi al momento sulla Flaminia Salaria con ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web