Traffico Roma del 23-05-2026 ore 08 | 30
Il traffico a Roma alle ore 8:30 del 23 maggio 2026 mostra condizioni generalmente stabili, con traffico fluido in molte zone della città. La giornata è caratterizzata da alta pressione, che favorisce condizioni di cielo sereno e assenza di precipitazioni. Non sono segnalati incidenti o blocchi significativi. Le principali arterie presentano scorrimento regolare, mentre alcune vie secondarie registrano leggero aumento di veicoli in transito.
Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 23 maggio giornata all'insegna dell'alta pressione quindi del bel tempo con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria Capitolina da ieri per l'incendio in un grosso camion ponte Margherita resta chiuso al traffico per chi dal quartiere Flaminio e diretto verso Prati chiusa anche la rampa che da Piazza della Libertà immette sul Lungotevere dei Mellini lavori in corso sulla Salaria che resta chiusa per gran parte della giornata tra piazza di Priscilla via del Ponte Salario ci troviamo a ridosso Villa Ada non si escludono disagi a Monti Tiburtini la 42esima... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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