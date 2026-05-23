Traffico Roma del 23-05-2026 ore 08 | 30

Notizia in breve

Il traffico a Roma alle ore 8:30 del 23 maggio 2026 mostra condizioni generalmente stabili, con traffico fluido in molte zone della città. La giornata è caratterizzata da alta pressione, che favorisce condizioni di cielo sereno e assenza di precipitazioni. Non sono segnalati incidenti o blocchi significativi. Le principali arterie presentano scorrimento regolare, mentre alcune vie secondarie registrano leggero aumento di veicoli in transito.