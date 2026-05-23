Traffico Lazio del 23-05-2026 ore 17 | 30

Notizia in breve

Il servizio di infomobilità di Roma è stato sospeso da ieri. La chiusura, comunicata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, riguarda il traffico sulla rete stradale della capitale. La sospensione riguarda le informazioni in tempo reale sul traffico e i servizi di mobilità forniti dalla piattaforma. Non sono stati indicati motivi o durata della chiusura. La situazione si riferisce alla giornata del 23 maggio 2026 alle 17:30.