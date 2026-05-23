Traffico Lazio del 23-05-2026 ore 17 | 30
Il servizio di infomobilità di Roma è stato sospeso da ieri. La chiusura, comunicata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, riguarda il traffico sulla rete stradale della capitale. La sospensione riguarda le informazioni in tempo reale sul traffico e i servizi di mobilità forniti dalla piattaforma. Non sono stati indicati motivi o durata della chiusura. La situazione si riferisce alla giornata del 23 maggio 2026 alle 17:30.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiuso da ieri per l'incendio di un grosso camion punti Margherita per chi dal quartiere Flaminio diretto verso Prati chiusa anche la rampa che da Piazza della Libertà in mette sul Lungotevere dei Mellini a Monti Tiburtini la 42esima edizione del Palio di Sant'Anastasio tra pomeriggio e sera una processione attraverserà diverse strade del quartiere tra queste via Benedetti via Bargellini via rossi-via dei Duran in via Meda via dei Monti Tiburtini previste chiusure e deviazioni al passaggio dei fedeli in programma sempre nel pomeriggio di oggi una... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…
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