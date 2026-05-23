Alle 09:30 del 23 maggio 2026, si registrano congestioni sulla rete stradale del Lazio. Le principali arterie mostrano rallentamenti e code, con traffico intenso nelle zone centrali e in prossimità di alcune uscite autostradali. Le condizioni del traffico indicano un incremento di veicoli in movimento rispetto alle ore precedenti. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso, ma le auto procedono a passo d’uomo in diversi punti.

Luceverde Lazio me trovati all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve MD Orange o sulle principali direttrici stradali della Regione fine settimana accompagnato da un campo di alte pressioni di con tempo stabile assolato e temperature in aumento i maggiori flussi di traffico oltre che Naturalmente nella zona di Roma quindi sul Raccordo Anulare Aurelia e Pontina lungo la A1 roma-napoli e sulla A24 Roma L'Aquila Teramo in provincia di Rieti lavori in corso sulla Salaria transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo non è esclusa la formazione di code sul raccordo vita potermi attenzione lavori tra Soriano e Orte dove... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 23-05-2026 ore 09:30

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