Traffico Lazio del 23-05-2026 ore 09 | 30
Alle 09:30 del 23 maggio 2026, si registrano congestioni sulla rete stradale del Lazio. Le principali arterie mostrano rallentamenti e code, con traffico intenso nelle zone centrali e in prossimità di alcune uscite autostradali. Le condizioni del traffico indicano un incremento di veicoli in movimento rispetto alle ore precedenti. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso, ma le auto procedono a passo d’uomo in diversi punti.
Luceverde Lazio me trovati all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve MD Orange o sulle principali direttrici stradali della Regione fine settimana accompagnato da un campo di alte pressioni di con tempo stabile assolato e temperature in aumento i maggiori flussi di traffico oltre che Naturalmente nella zona di Roma quindi sul Raccordo Anulare Aurelia e Pontina lungo la A1 roma-napoli e sulla A24 Roma L'Aquila Teramo in provincia di Rieti lavori in corso sulla Salaria transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo non è esclusa la formazione di code sul raccordo vita potermi attenzione lavori tra Soriano e Orte dove... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…
Sullo stesso argomento
Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati scorrevole al momento alla circolazione lungo la rete viaria della Regione sul raccordo Vetralla Viterbo chiuso lo...
Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via...
GAETA, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER LA STELLMAN H24 RACE GAETA EDITION Il Comune di Gaeta ha emesso l’ordinanza per la modifica temporanea della circolazione stradale in occasione dell’evento sportivo Stellman H24 Race Gae facebook
Traffico Lazio del 23-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio me trovati all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve MD Orange o sulle principali direttrici stradali della Regione ... romadailynews.it
Traffico Roma del 23-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 23 maggio giornata all'insegna dell'alta pressione quindi del bel tempo con un aumento delle ... romadailynews.it