Tradizione mariana a Cava de' Tirreni | all' Abbazia Benedettina debutta il concerto Piena di Grazia

Da salernotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì 28 maggio, alle ore 20.30, la Basilica Cattedrale dell’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni ospita "Piena di Grazia". Il concerto, ideato dal soprano e violinista Marta Pignataro, apre un progetto artistico-musicale incentrato sulla tradizione sacra, proponendo un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Jazz contemporaneo: a Cava de' Tirreni il quartetto di Scasciamacchia con Sambeat e Moroni

Cava de’ Tirreni, il campo largo si unisce per la sfida di Accarino? Punti chiave Come influirà l'unione tra Cava e la Regione sulla città? Chi sono i leader che hanno garantito il sostegno ad Accarino? Quali...

I Pistonieri Santa Maria del Rovo a Cava compiono 50 anniConvegni, mostre, rievocazioni storiche, manifestazioni culturali e folkloristiche e la realizzazione di un docufilm che si accompagnerà ad un libro e a musiche originali. Queste le iniziative che ... msn.com

Solidarietà a Cava, tradizione invertita: i bambini portano doni a Babbo NataleUn dono per Babbo Natale. E’ il titolo dell'esperienza di solidarietà che si terrà il prossimo 16 dicembre all’istituto comprensivo Carducci - Trezza di Cava de' Tirreni. Sarà un Natale ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web