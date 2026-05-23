Tradizione mariana a Cava de' Tirreni | all' Abbazia Benedettina debutta il concerto Piena di Grazia
Giovedì 28 maggio, alle ore 20.30, la Basilica Cattedrale dell’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni ospita "Piena di Grazia". Il concerto, ideato dal soprano e violinista Marta Pignataro, apre un progetto artistico-musicale incentrato sulla tradizione sacra, proponendo un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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