Jazz contemporaneo | a Cava de' Tirreni il quartetto di Scasciamacchia con Sambeat e Moroni
Venerdì 17 aprile alle 22.30, gli spazi de "Il Moro" di Cava de' Tirreni ospitano il concerto del Giovanni Scasciamacchia Quartet. L'ensemble presenta dal vivo "Patto Armonico", una performance incentrata sul linguaggio jazzistico contemporaneo e strutturata attorno alla partecipazione del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
"Jazz radio": Gegè Telesforo in concerto al Moro di Cava de’ TirreniA Cava de’ Tirreni appuntamento con la musica dal vivo e il progetto “Jazz Radio”.
Cava de’ Tirreni, il riequilibrio arriva in Regione: presentato un dossier M5S con proposte per la cittàA pochi giorni dalla presentazione del candidato sindaco, il dottor Giancarlo Accarino, prende forma il primo atto concreto di un percorso...
Argomenti più discussi: Jazz, il quartetto Ikeqazz al Moro di Cava de' Tirreni; Note di primavera a Cava: dalla musica barocca alla contemporanea.
Note di primavera a Cava de’ TirreniCondurrà gli spettatori attraverso differenti paesaggi sonori, epoche e stili musicali, dal barocco al contemporaneo, la nuova edizione di Note di ... napolivillage.com
Jazz, il quartetto Ikeqazz al Moro di Cava de' TirreniVenerdì 3 aprile alle 22.30 il jazz contemporaneo fa tappa a Cava de' Tirreni con il concerto degli Ikeqazz, evento di apertura della rassegna .Aprile in Jazz. L'appuntamento musicale andrà in scena ... salernotoday.it
’ , : ` Si chiude con un lieto fine la vicenda che nelle ultime ore aveva tenuto con il fiato sospeso la comunità di Cava de’ Tirreni e dell’intero territorio circostan - facebook.com facebook