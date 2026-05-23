Tpl sciopero nazionale di 24 ore il 29 maggio

Arezzo, 23 mggio 2026 – Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la toscana, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da Confederazione Unitaria di Base (CUB), Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (ADL Varese), Sindacato Generale di Base (SGB), Sindacato Intercategoriale Cobas (SI Cobas), Unione Sindacale Italiana - Confederación Internacional de los Trabajadores (USI – CIT), Unione Sindacale Italiana (USI 1912), a cui ha aderito per il trasporto pubblico CUB Trasporti. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sciopero generale: tutto quello che devi sapere in 6 minuti

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Treni, sciopero nazionale di 24 ore

Treni: da domani sera sciopero nazionale di 24 oreIl sindacato USB ha indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che, per il settore ferroviario, si effettuerà dalle ore 21...

Sciopero generale di 24 ore dei trasporti proclamato da Usb contro la guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l'attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici reddit

Tutti gli scioperi di giugno 2026: treni, aerei, autobus, scuola e sanità. Le date e gli orariGiugno è un mese nero per chi viaggia con i mezzi pubblici. Sono in programma moltissimi scioperi in tutta Italia: treni, aerei, bus, metro e scuola. money.it

Sciopero generale dei trasporti, sanità e scuola. Pochi disagi per mezzi pubbliciLeggi su Sky TG24 l'articolo Oggi sciopero generale, rischio disagi per trasporti, servizi pubblici, sanità e scuola ... tg24.sky.it