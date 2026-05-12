Treni sciopero nazionale di 24 ore
Nelle prossime ore, i viaggi in treno subiranno variazioni a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore. L’agitazione, che coinvolge il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, avrà inizio domenica alle 21 e si concluderà lunedì alle 20.59. Durante questo periodo, molte corse saranno sospese o subiranno modifiche, creando probabilmente disagi ai passeggeri in partenza o in arrivo.
Disagi in vista per chi deve spostarsi in treno. Dalle ore 21 di domenica 17 alle ore 20.59 di lunedì 18 maggio è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni.Treni garantiti sciopero 2026Per.🔗 Leggi su Genovatoday.it
SCIOPERO GENERALE di 24 ore - Lunedi 9 marzo 2026 - Dettagli
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#Sciopero generale il #18maggio: a rischio trasporti, scuole e uffici pubblici. Lo stop di Unione Sindacale di Base coinvolgerà treni, bus, metro, sanità e istruzione. Disagi soprattutto per #Trenitalia e @ItaloTreno, con stop dalle 21 di domenica 17 maggio per 2 x.com
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