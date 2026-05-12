Treni sciopero nazionale di 24 ore

Nelle prossime ore, i viaggi in treno subiranno variazioni a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore. L’agitazione, che coinvolge il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, avrà inizio domenica alle 21 e si concluderà lunedì alle 20.59. Durante questo periodo, molte corse saranno sospese o subiranno modifiche, creando probabilmente disagi ai passeggeri in partenza o in arrivo.

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Disagi in vista per chi deve spostarsi in treno. Dalle ore 21 di domenica 17 alle ore 20.59 di lunedì 18 maggio è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni.Treni garantiti sciopero 2026Per.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCIOPERO GENERALE di 24 ore - Lunedi 9 marzo 2026 - Dettagli Notizie correlate Sciopero nazionale, treni a rischio per 24 ore: disagi anche in FriuliDalle 21 di venerdì 27 febbraio stop al personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Argomenti più discussi: Sciopero generale di 24 ore, a rischio anche treni, bus e vaporetti; Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: tutte le categorie coinvolte; Sciopero generale 18 maggio, tutte le categorie coinvolte: possibili chiusure e disagi; Scioperi trasporti Maggio 2026: guida agli stop di aerei, treni e bus (calendario aggiornato). #Sciopero generale il #18maggio: a rischio trasporti, scuole e uffici pubblici. Lo stop di Unione Sindacale di Base coinvolgerà treni, bus, metro, sanità e istruzione. Disagi soprattutto per #Trenitalia e @ItaloTreno, con stop dalle 21 di domenica 17 maggio per 2 x.com Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit Treni: sciopero di 24 ore, dalle 21 di domenica 17Sciopero Nazionale del personale del Gruppo FS e Trenord: Dalle ore 21:00 di domenica 17 alle ore 20:59 del 18 maggio 2026, i treni possono subire ... levantenews.it