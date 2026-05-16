Treni | da domani sera sciopero nazionale di 24 ore

Domani sera inizierà uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato. Per quanto riguarda le ferrovie, l'interruzione del servizio sarà dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20:59 di lunedì 18 maggio 2026. L'agitazione può provocare disagi e variazioni nei collegamenti ferroviari in tutto il territorio. La decisione è stata presa da un sindacato che ha annunciato l'adesione di lavoratori di vari settori.

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Il sindacato USB ha indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che, per il settore ferroviario, si effettuerà dalle ore 21 di domani, domenica 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio 2026 e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LEGGE DI BILANCIO, DOMANI SCIOPERO GENERALE DELLA CGIL | 11/12/2025 Sullo stesso argomento Leggi anche: Treni, sciopero nazionale di 24 ore Treni: in arrivo uno sciopero di 24 oreI sindacati CUB TRASPORTI e SGB hanno indetto uno sciopero nazionale dalle ore 21. Sciopero trasporti, domani si ferma l’Atm a Milano: lunedì 18 maggio stop anche ai treni, disagi già da domenica x.com Trasporti: da domani sera sciopero di 24 ore sulle linee gestite da EavUno sciopero di 24 ore potrebbe creare domenica notevoli disagi agli utenti che si servono dei mezzi Eav per i loro spostamenti. È quello proclamato dal sindacato Orsa e che ha come motivazione probl ... ansa.it Treni, sciopero 24 ore da domani seraProclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di venerdì 9 alla stessa ora del 10 gennaio. Possibili cancellazioni e ritardi; ... rainews.it