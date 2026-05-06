L' attaccamento alla maglia secondo Eduardo Galeano

Pubblichiamo un estratto da "Splendori e miserie del gioco del calcio", il capolavoro di Eduardo Galeano recentemente ripubblicato da Sur con una nuova traduzione del nostro Fabrizio Gabrielli. Questa nuova edizione include anche due contributi di Federico Buffa e Darwin Pastorin, che raccontano i Mondiali del 2018 e del 2022: quelli che Galeano non ha potuto seguire. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui. Allo scrittore uruguayano Paco Espínola non fregava niente del calcio. Ma una sera dell’estate del 1960, cercando qualcosa da ascoltare alla radio, Paco si imbatté per caso nella trasmissione di una partita. Era il Clásico di Montevideo, e il Peñarol venne umiliato 4-0 dal Nacional.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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