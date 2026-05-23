Tra pochi giorni si terrà un incontro tra l’ex capitano della Roma e il nuovo management della società per discutere un possibile rientro in società. L’allenatore attuale è pronto ad accogliere l’ex giocatore e valutare un ruolo all’interno del club. La discussione segue il recente tentativo della squadra di qualificarsi in Champions League e le prossime decisioni sulla partecipazione del dirigente alla gestione del club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui dettagli dell’incontro.

L’attesa aumenta il desiderio, questa è una realtà difficilmente controvertibile. Vale anche per Francesco Totti che da tre mesi aspetta la chiamata giusta. Quella dei Friedkin, a prescindere se arrivi da un prefisso americano (e quindi Dan) o italiano, quello di Ryan che si è stabilito nella capitale per progettare il futuro insieme a Gian Piero Gasperini. Un’attesa che dura dal 5 febbraio ovvero da quando Claudio Ranieri, all’epoca senior advisor del club, uscì allo scoperto: “Il ritorno di Francesco è possibile, la presidenza ci sta pensando”. Un’attesa che dovrebbe terminare la prossima settimana. Una volta completata l’operazione Champions, infatti, Ryan Friedkin contatterà personalmente Totti per studiare le modalità del ritorno più atteso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Totti e la Roma, a breve l'incontro per il rientro in società: Gasp è pronto ad accoglierlo

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