A Roma, il ritorno di un ex calciatore alle attività societarie della squadra è stato rallentato a causa di tensioni tra due figure di rilievo. La decisione di reintegrarlo nel ruolo societario, prevista per il prossimo anno, è stata bloccata in attesa di chiarimenti tra i responsabili coinvolti. La situazione ha creato un impasse che riguarda direttamente la posizione del giocatore nel club.

Il gelo tra Ranieri e Gasperini ha ghiacciato anche il possibile ritorno di Francesco Totti. Dopo la cena avuta con il tecnico ormai 40 giorni fa, infatti, l’ex capitano non ha ricevuto ulteriori chiamate da Trigoria per discutere l’inserimento nei quadri dirigenziali. Totti, che in questi giorni si trovava in vacanza alle Bahamas, attendeva un segnale dai Friedkin e sarebbe stato disposto ad accettare anche il ruolo da ambasciatore in vista del Centenario del club. Ma per il momento tutto è fermo. Eppure, a metà febbraio la fumata bianca sembrava imminente dopo l’apertura di Ranieri e le dichiarazioni dello stesso Totti: "È tutto vero, stiamo parlando e valutando un po’ di situazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, il gelo tra Gasp e Ranieri mette in stallo il rientro di Totti in società

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Ricordiamo...... Orfeo Mucci, morto a Roma, il 14 aprile 1998. Comandante della Brigata Partigiana di Bandiera Rossa. La Brigata operava a Roma, formata prevalentemente da sottoproletari, era la più numerosa formazione Partigiana operante nella capitale, - facebook.com facebook

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