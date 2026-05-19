Modi arriva a Roma ad accoglierlo c' è Tajani
Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è atterrato a Roma presso l’aeroporto di Fiumicino. All’arrivo, è stato ricevuto dal ministro degli Esteri italiano. L’incontro tra i due politici si svolge in un periodo di visite ufficiali, senza dettagli sui programmi specifici. La presenza del leader indiano a Roma rappresenta un momento di scambio tra i due paesi. La visita prosegue con incontri e appuntamenti programmati nel corso della giornata.
Il primo ministro dell’India Narendra Modi è arrivato in Italia, all’aeroporto di Roma Fiumicino, accolto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Domani sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in seguito, a Villa Pamphilj, incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Roma, manifesti della Seconda Guerra Mondiale tra i negozi di Prati. La sorpresa durante i lavori New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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