Modi arriva a Roma ad accoglierlo c' è Tajani

Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è atterrato a Roma presso l’aeroporto di Fiumicino. All’arrivo, è stato ricevuto dal ministro degli Esteri italiano. L’incontro tra i due politici si svolge in un periodo di visite ufficiali, senza dettagli sui programmi specifici. La presenza del leader indiano a Roma rappresenta un momento di scambio tra i due paesi. La visita prosegue con incontri e appuntamenti programmati nel corso della giornata.

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