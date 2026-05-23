Totti e Ilary divorzio e future nozze | cosa è stato deciso

Da ildifforme.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il divorzio tra Totti e Ilary sarà deciso tra due mesi da un giudice, poiché i due non hanno raggiunto un accordo in tribunale. La coppia ha presentato le proprie posizioni, ma non è stato possibile trovare un’intesa. Non sono stati forniti dettagli sulle questioni ancora da risolvere o sulle eventuali future nozze. La decisione finale sulla separazione sarà presa tra circa ottanta giorni.

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Sarà il giudice tra due mesi a decidere sul divorzio tra Totti e Ilary dato che loro due in tribunale non hanno trovato un accordo. Solo allora lei potrà convolare a nozze con Bastian Con un nulla di fatto si è conclusoil divorzio tra Totti e Ilary, un matrimonio durato circa 20 anni:ieri l’ex coppia si è rivista in tribunale ma non si è presa alcuna decisione. Dopo due ore di udienza l’accordo non è stato trovato e così dovrà essere il giudice a prendere la decisione che comunicherà tra due mesi. Tra fine luglio ed inizio agosto i due potranno dichiararsi ufficialmente divorziati a quel puntoIlary Blasi potrà sposare Bastian Muller. Proprio ieri, dopo l’udienza, è volata a Francoforte, dove vive il suo compagno ed ha immortalato lo scatto sui social: è tornata tra le sue braccia appena ha potuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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