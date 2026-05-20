L'ex coppia più nota del panorama italiano si incontrerà in tribunale venerdì 22 maggio per firmare alcuni documenti legali relativi alla fine del loro matrimonio. La data è stata confermata e sancisce l'inizio ufficiale del procedimento di divorzio. Nel frattempo, circolano voci sulle prossime nozze con un nuovo partner, ma non ci sono ancora conferme ufficiali a riguardo. La vicenda ha attirato l'attenzione di molti, interessati a conoscere gli sviluppi futuri.

Si avvicina la svolta finale nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il prossimo 22 maggio è stata infatti fissata l'udienza in tribunale che vedrà gli ex coniugi nuovamente faccia a faccia. In questo incontro, slittato rispetto alla data iniziale del 21 marzo, il giudice formalizzerà l'addio ufficiale tra la conduttrice tv e l'ex capitano della Roma, ponendo fine a un matrimonio durato quasi vent'anni. Restano ancora da definire i dettagli economici e le questioni legate al mantenimento dei figli, il cui verdetto definitivo è atteso per il mese di settembre, ma l'udienza di maggio rappresenta un passo cruciale per la chiusura definitiva di questo capitolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Divorzio Totti-Ilary: c'è la data ufficiale. Presto le nuove nozze con Bastian?

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TOTTI E ILARY, È FINITA DAVVERO: fissata la data ufficiale del divorzio!

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Ilary Blasi e Totti, ora è davvero finita: c’è la data del divorzio, finalmente può sposare Bastian!La lunga e tormentata storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti si avvicina davvero all’ultimo capitolo.

guardare la prima stagione di celebrity hunted adesso dopo tutto il drama legato al divorzio di totti non ha prezzo. ilary ha addirittura detto quando il gatto non c'è i topi ballano e lui come ballava in effetti x.com

Secondo quando emerso, l'ex coppia più amata d'Italia sarà in aula venerdì 22 maggio per firmare le carteÈ stata fissata la data ufficiale per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due saranno in aula venerdì 22 maggio. Dopo Ilary potrà sposare Bastian. gazzetta.it

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