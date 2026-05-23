Totti-Blasi verso il divorzio ad agosto | lei vola da Bastian ma l'accordo sui figli e sui beni non è stato trovato

Totti e Blasi stanno per divorziare, con la separazione prevista per agosto. La conduttrice si trasferirà con Bastian Muller, ma non è stato raggiunto un accordo per la gestione dei figli e dei beni. La riconciliazione tra i due non è andata a buon fine e il procedimento di separazione procederà secondo le modalità previste dalla legge.

Fallisce la riconciliazione tra Totti e Blasi, il divorzio atteso ad agosto, quando la conduttrice potrà sposare Bastian Muller. Restano però aperti i nodi legali su patrimonio, Rolex e mantenimento dei figli, soprattutto della figlia minore Isabel. Ecco cosa è successo ieri nell'incontro in Tribunale durato due ore, come "una partita ai supplementari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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