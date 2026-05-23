Toto Wolff ha affermato che è necessario trovare un modo per gestire la rivalità tra i piloti in futuro, evitando incidenti. Dopo dieci anni dall’ultima grande rivalità in Formula 1, si sta sviluppando una nuova competizione tra due piloti della stessa squadra. Wolff ha sottolineato l’importanza di affrontare la questione per mantenere la stabilità del team e prevenire problemi durante le gare. La situazione desta attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Dieci anni dopo l’ultimo atto della mitica rivalità tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg comincia ad accendersi progressivamente una nuova “Silver War” in Formula Uno. I protagonisti di questa possibile sfida interna per il titolo mondiale sono adesso Kimi Antonelli e George Russell, mentre il team principal chiamato a gestire la situazione è sempre Toto Wolff. Il manager austriaco si è presentato dunque ai microfoni di Sky Sports UK per fornire il proprio punto di vista sul duello rovente tra i suoi due piloti nelle fasi iniziali della Sprint di Montreal, in cui Russell ha difeso in maniera aggressiva su Antonelli mantenendo la leadership e portando il giovane bolognese a perdere la seconda piazza in favore della McLaren di Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff: “Dobbiamo capire come gestire questa rivalità in futuro. Non vogliamo avere un incidente”

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