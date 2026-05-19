Dopo tre settimane di pausa, la Formula 1 torna in pista con il Gran Premio del Canada, disputato sul circuito di Montreal. La gara rappresenta spesso un momento chiave per capire le effettive gerarchie tra le squadre e i piloti in questa fase della stagione. In vista dell’evento, il team principal di una scuderia ha dichiarato che i competitor si sono avvicinati, e che sarà necessario migliorare le prestazioni per mantenere la posizione in classifica.

La F1, dopo tre settimane di pausa, riaccende i motori con il GP del Canada sul circuito di Montreal, appuntamento tradizionalmente cruciale per iniziare a delineare i reali rapporti di forza della stagione. Un tracciato tecnico, variabile, che spesso ha rimescolato le gerarchie e che anche quest’anno promette di offrire indicazioni significative sull’evoluzione dei top team. La tappa di Miami ha lasciato un quadro piuttosto chiaro ma non definitivo. Da un lato, la Mercedes ha centrato quello che è stato il suo quarto successo stagionale con Kimi Antonelli, capace di fare la differenza nei momenti chiave del weekend; dall’altro, la McLaren ha confermato una crescita evidente, complici gli ultimi sviluppi introdotti sulla MCL40 e una correlazione sempre più efficace tra simulatore e pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff: “I nostri avversari si sono avvicinati, dobbiamo migliorare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wolff Warns Mercedes Competiton is Sharpening Their Political Knives

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Toto Wolff: “Dobbiamo proteggere Antonelli da chi parla di titolo mondiale”

Leggi anche: Toto Wolff fa il pompiere: “Antonelli da proteggere. La partenza? Forse dobbiamo insegnargli che…”

Toto Wolff: I nostri avversari si sono avvicinati, dobbiamo migliorareLa F1, dopo tre settimane di pausa, riaccende i motori con il GP del Canada sul circuito di Montreal, appuntamento tradizionalmente cruciale per iniziare ... oasport.it

Siamo migliori dei piloti di F1: la surreale lite tra Toto Wolff e i tassisti romani. Cosa ha detto il team principal MercedesQueste le dichiarazioni che hanno suscitato la reazione dei tassisti e un botta e risposta tra le due parti. Le parole di Wolff sono arrivate post Gran Premio di Spagna, dove Verstappen si è reso ... ilfattoquotidiano.it