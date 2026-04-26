GUALDO TADINO – Si fa boxe al palasport "Carlo Angelo Luzi". E’ in programma per oggi, con inizio alle ore 16, "Fuori i Secondi", evento sportivo che vedrà alternarsi sul ring 28 pugili provenienti da Umbria, Marche, Toscana e Lazio; appartengono a diverse categorie, dai più piccoli alla élite; ci saranno anche 4 professionisti. L’appuntamento, che aprirà un tour regionale di eventi pugilistici, è stato annunciato nella sala consiliare del municipio, alla presenza del sindaco e presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, dai rappresentanti della società organizzatrice asd Perugia Fight, Roberto Carlotti e Alessio Gaggioli, che hanno illustrato i contenuti e gli obiettivi della manifestazione insieme ad alcuni pugili che parteciperanno alla giornata: Nourddinne Nordin, Leonardo Mariani ed Enrico Parello.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la boxe al PalaLuzi. Sul ring salgono 28 pugili

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