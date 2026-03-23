Referendum affluenza record al 59% per la riforma sulla Giustizia | il voto sul Sì e il No regione per regione

Affluenza record alla la riforma sulla giustizia. Sono andati a votare il 58,9% degli elettori, ben sopra le stime dei sondaggi realizzati prima dello stop elettorale. Al referendum del 2020 la partecipazione si era fermata al 51%, a giugno 2025 aveva sfiorato appena il 30%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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