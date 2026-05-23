La Procura di Roma ipotizza che gli attivisti della Global Sumud Flotilla siano stati sottoposti a tortura e sequestrati. Dopo il loro rientro, sui social e nelle agenzie stampa sono stati condivisi video e testimonianze di abbracci all’aeroporto e di violenze subite durante il periodo di detenzione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del loro ritorno e sulle eventuali responsabilità.

Onda anomala I pm iniziano ad ascoltare i primi attivisti e acquisiscono il video di Ben Gvir. Il team della missione: «Un’escalation di reati». Tel Aviv conferma: quelle viste mercoledì sono le procedure standard usate sui detenuti Onda anomala I pm iniziano ad ascoltare i primi attivisti e acquisiscono il video di Ben Gvir. Il team della missione: «Un’escalation di reati». Tel Aviv conferma: quelle viste mercoledì sono le procedure standard usate sui detenuti Il rientro a casa degli attivisti della Global Sumud Flotilla ha popolato le piattaforme social e i lanci di agenzie di abbracci all’aeroporto e dei primi racconti delle violenze subite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tortura e sequestro della Sumud, le ipotesi della Procura di Roma

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