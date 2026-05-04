La Procura di Roma indaga sull’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele Nel fascicolo a carico di ignoti contestato il sequestro di persona

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sull’abbordaggio della nave Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. Nel fascicolo, a carico di ignoti, si contesta il reato di sequestro di persona. L’incidente si è verificato nelle acque greche e ha suscitato reazioni di protesta e critiche da parte di varie organizzazioni. La vicenda è al centro di discussioni internazionali e legali.

L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla al largo delle acque greche da parte della Marina israeliana continua a sollevare dubbi e proteste. Un caso spinoso finito al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di sequestro di persona. Secondo quanto riporta Askanews, questo filone d’indagine è stato avviato a seguito di diversi esposti depositati nei giorni scorsi dagli attivisti, che hanno denunciato violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale avvenute, a loro dire, durante l’abbordaggio del 29 aprile. La Procura di Roma indaga sull’abbordaggio della Global Samud Flotilla da parte della Marina di Israele.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Procura di Roma indaga sull’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele. Nel fascicolo, a carico di ignoti, contestato il “sequestro di persona” Notizie correlate La Procura di Roma indaga sull’abbordaggio della Global Samud Flotilla da parte della Marina di Israele. Nel fascicolo, a carico di ignoti, contestato il “sequestro di persona”L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla al largo delle acque greche da parte della Marina israeliana continua a sollevare dubbi e proteste. Leggi anche: Abbordaggio Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Troppi infortuni sul lavoro, Procura e Asl di Roma firmano un nuovo protocollo per gli interventi; Inchiesta arbitri, curiosità investigativa anche su Inter-Roma. La procura vuole acquisire i file audio della sala Var; Asse Napoli-Roma-Perugia: truffa un’anziana nella Capitale con il sistema del finto incidente. Giovane partenopeo arrestato a Perugia dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. - Questur - Polizia di Stato; Inter-Roma finisce nel mirino della Procura: chiesti audio e video originali del rigore negato su Bisseck, i dettagli. Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona(ANSA) - ROMA, 04 MAG - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumu ... tuttosport.com Flotilla, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di personaROMA La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all’abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto ... corrieredellacalabria.it La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazional - facebook.com facebook Flotilla attaccata da Israele, la procura di Roma indaga per sequestro di persona: tre esposti sull’abbordaggio x.com