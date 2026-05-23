I Ragazzi delle scorte | con la docuserie Rai la Polizia commemora le vittime di Capaci

La questura di Lecce ha partecipato alle commemorazioni della strage di Capaci, con la trasmissione di una docuserie Rai dedicata ai ragazzi delle scorte. Quest’anno, la Polizia di Stato ha ricevuto la Medaglia d’Oro al merito civile dalla Presidenza della Repubblica, riconoscimento per i servizi di scorta e tutela svolti.

LECCE - Anche la questura di Lecce impegnata nel ricordo della strage di Capaci. Quest’anno, il presidente della Repubblica ha conferito la Medaglia d’Oro al merito civile alla Bandiera della Polizia di Stato per i servizi di scorta e tutela. L’onorificenza è stata consegnata lo scorso 10 aprile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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