Domani si svolgerà a Petriolo il Motoraduno dedicato ai bambini dell'ospedale Salesi, organizzato dall'associazione 2 Wheels 4 Benefit. L'evento prevede un raduno di motociclette con partecipanti provenienti da diverse zone. La manifestazione si terrà in una località di Petriolo e si svolge con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei bambini dell'ospedale. L'iniziativa è aperta a tutti gli appassionati di moto e si svolge in un contesto di solidarietà.

Petriolo, 23 maggio 2026 - La solidarietà corre sulle due ruote, grazie a 2 Wheels 4 Benefit di Petriolo. Domani torna il Motoraduno per i bambini del Salesi, giunto alla 16esima edizione: anche quest’anno l’intero incasso sarà devoluto a sostegno delle attività e dei progetti di ricerca scientifica che la Fondazione Ospedale Salesi Ets mette in campo quotidianamente per il benessere dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. La partenza è sempre da Petriolo alle 9.30 con ritrovo dalle 7.45. L’invito è aperto a qualsiasi tipo di moto e scooter (iscrizione 15 euro, interamente devoluta in beneficenza). Nel corso degli anni l’associazione 2... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna per il Motoraduno per i bambini del Salesi: ritrovo domani a Petriolo

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