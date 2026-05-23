Torna lo Sgargabonzi in scena con Jonestown Arezzo? Una piazza difficile per la satira pochi palchi per i comici
Lo Sgargabonzi, alias Alessandro Gori, torna in scena con lo spettacolo “Jonestown” sabato 23 maggio alle 21 al Teatro Virginian di Arezzo. Il tour nazionale dell’attore e comico approda nella città, che lui stesso definisce una piazza difficile per la satira e con pochi palchi disponibili ai comici. Lo spettacolo si inserisce nel percorso di Gori, già in tournée in diverse città italiane.
Sabato 23 Maggio alle 21.00 presso il Teatro Virginian, il tour di Alessandro Gori (in arte “Lo Sgargabonzi”) - già in giro in tutta Italia - toccherà finalmente anche Arezzo, con il nuovo spettacolo “Jonestown”. Abbiamo raggiunto Alessandro per via “epistolare” alla vigilia dello show, insieme a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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