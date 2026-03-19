Langella ha dichiarato che l’Inter ha ormai una marcia inarrestabile verso lo scudetto, affermando che la probabilità di vittoria è del 100%. Ha inoltre aggiunto che è difficile per il Milan riuscire a riaprire la lotta al titolo, considerando il percorso attuale della squadra di Milano. La sua analisi si concentra sulla posizione della capolista e sulle prospettive di campionato.

Inter News 24 Langella analizza la marcia trionfale della capolista verso il titolo, sottolineando come la squadra meneghina sia la favorita assoluta per la vittoria. Antonio Langella, indimenticato esterno d’attacco rapido e tecnico che ha scritto pagine importanti con la maglia del Cagliari, ha ripercorso le tappe della sua carriera ai microfoni di CagliariNews24. Partito dai campi sardi di Sorso e Castelsardo, l’ex calciatore ha toccato i vertici del calcio nazionale vestendo il rossoblù dal 2002. In questa esclusiva, l’ala analizza lo stato di forma del campionato e le prospettive della Nazionale italiana. Tema lotta scudetto! L’Inter ha avuto qualche passo falso di recente, con il pareggio contro l’Atalanta e il Milan che ne ha approfittato, pur avendo poi perso con la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Langella ha pochi dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto al 100%, difficile per il Milan riaprire la lotta»

Articoli correlati

Leggi anche: Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perchè. Chivu? Un genio empatico»

Lotta Scudetto, Ventura non ha dubbi: “Non vedo avversari all’altezza dell’Inter. Il Milan …”L'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gian Piero Ventura è stato ospite di 'StileTV' e ha voluto parlare dei principali temi del calcio...

CHI VINCERÀ IL DERBY DI MILANO TRA MILAN E INTER