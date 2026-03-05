Torna ad Arezzo La Scorrida | divertimento talento e solidarietà in Piazza San Domenico

Arezzo si prepara a ospitare nuovamente “La Scorrida”, un evento che si svolge in Piazza San Domenico durante la settimana Notti d’Estate. La manifestazione coinvolge partecipanti di diverse età che si sfidano tra loro tra spettacoli di talento e momenti di solidarietà. La piazza si anima con musica, colori e la voglia di divertirsi, attirando numerosi spettatori da tutta la città.

Una serata di spettacolo e solidarietà nel cuore di Arezzo: dilettanti di ogni genere salgono sul palco di Piazza San Domenico per regalare emozioni, risate e sostenere l'Associazione Thevenin In occasione della settimana Notti d'Estate, il cuore di Arezzo si prepara ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi e spensierati della stagione: "La Scorrida". L'evento si terrà nella suggestiva Piazza San Domenico, sabato 4 luglio, a partire dalle ore 21:00. Organizzata dall'Associazione Thevenin, la serata promette risate, emozioni e tanto divertimento, con uno spettacolo interamente dedicato ai dilettanti di ogni genere.

