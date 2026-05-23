Torna il Memorial Davide Astori organizzato dall’Us Affrico

Dal 12 al 14 giugno si terrà la quarta edizione del Memorial Davide Astori, organizzato dall’Us Affrico. L’evento si svolge a Firenze e ricorda il calciatore scomparso, celebrando la sua figura e i valori che rappresentava. La manifestazione coinvolge diverse squadre e si svolge in un contesto sportivo. La cerimonia prevede partite e momenti dedicati alla memoria del calciatore.

FIRENZE – Dal 12 al 14 giugno si svolgerà la quarta edizione del memorial Davide Astori, evento organizzato da Us Affrico e dedicata al ricordo di Davide Astori, figura indimenticabile del calcio italiano e simbolo di valori sportivi e umani condivisi. La manifestazione si terrà agli impianti dell’Us Affrico in viale Fanti 20 e del Centro sportivo San Marcellino in via Chiantigiana 28, e vedrà la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la Toscana. Il torneo rappresenta un importante momento di incontro, sport e memoria, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani i valori di rispetto, amicizia, correttezza e passione che hanno contraddistinto Davide Astori dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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