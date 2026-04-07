Morte di Davide Astori | Galanti condannato per un certificato medico falso

Un uomo è stato condannato a un anno di reclusione per aver prodotto un certificato medico false, datato 2017 invece che 2019. La sentenza è stata emessa a Firenze il 7 aprile 2026, in relazione alla vicenda legata alla morte del calciatore. La condanna riguarda specificamente il falso documento prodotto e retrodatato, che ha avuto implicazioni legali nel procedimento in corso.

Firenze, 7 aporile 2026 – Condannato a 1 anno per un certificato medico falso, retrodatato di due anni dal 2019 al 2017. Così la motivazione della sentenza del tribunale di Firenze che condannò il 13 giugno 2025 il professor Giorgio Galanti a 1 anno per falso ideologico e, per lo stesso reato, a otto mesi la dottoressa Loira Toncelli e il professor Pietro Amedeo Modesti, questi accusato anche di 'distruzione di atto vero’. Sono le condanne della seconda inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, deceduto il 4 marzo 2018 in hotel nel ritiro prepartita per la trasferta di Udine. Il primo processo ci fu per omicidio colposo e Galanti, direttore della Medicina dello Sport di Careggi, prese anche lì 1 anno di condanna con sentenza definitiva in Cassazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte di Davide Astori: Galanti condannato per un certificato medico falso Fiorentina, morte Davide Astori: Galanti condannato perché accusato di aver “fabbricato certificato falso”“Si ritiene provato oltre ogni ragionevole dubbio il dolo di Galanti” per aver concorso con la dottoressa Toncelli “nel 2019, alla realizzazione di... Astori, le motivazioni della condanna al medico Galanti: "Fabbricò un documento falso"La condanna in primo grado risale al 13 giugno del 2025 ma ora sono state rese note anche le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna... 13 DAVIDE ASTORI 13 @LaGazzettadelloSport @FiorentinaOfficial @marksicci Temi più discussi: Morte di Davide Astori: il cordoglio del Brescia Calcio e di Èlive; Muore Antonella Giuntoli, figlia dell’ex sindaco di Agliana. Il legame con Davide Astori; Davide Astori, confermata in appello la condanna a un anno per il medico sportivo Giorgio Galanti; Passerini Landi, giovedì 9 aprile l’incontro Ermanno Stradelli, dagli Appennini di Piacenza-Parma al Brasile. Morte di Davide Astori: Galanti condannato per un certificato medico falsoPubblicate le motivazioni della sentenza di primo grado con la quale il professore fu condannato a 1 anno nella seconda inchiesta per la tragedia del capitano viola. Il difensore: La decisione non è ... lanazione.it Morte Davide Astori, medico sportivo Galanti condannato perché fabbricò referto falsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Davide Astori, medico sportivo Galanti condannato perché fabbricò referto falso ... tg24.sky.it Un invito alla lettura del libro di Davide Rondoni, poeta e presidente del Comitato per l’ottavo centenario della morte di San Francesco. - facebook.com facebook