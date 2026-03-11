Otto anni fa, allo stadio ‘Franchi’, si disputò una partita tra Fiorentina e Benevento in ricordo di Davide Astori. In quella occasione, il Benevento, alla sua prima stagione in Serie A, si trovò a essere ospite in una giornata che avrebbe preferito evitare. La partita si svolse in un contesto di commozione e ricordo, segnando un momento speciale per entrambe le squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti Un anno brutto, sotto tanti punti di vista ma in questa circostanza il Benevento, alla sua prima esperienza in Serie A, avrebbe fatto volentieri a meno di essere l’ospite d’onore in questa giornata particolare. Era l ’11 marzo del 2018, la prima sfida della Fiorentina dopo la morte del proprio capitano, Davide Astori, trovato senza vita in una stanza di albergo a Udine una settimana prima. Un evento tristissimo che ha toccato il mondo del calcio, senza bandiere e senza appartenenza e non solo in Italia. E quell’undici di marzo il calendario ha voluto che ci fosse il Benevento a vivere quella giornata tristissima e surreale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fiorentina e Benevento, 8 anni fa al ‘Franchi’ per ricordare Davide Astori

