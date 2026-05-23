torna a zampillare la fontana delle rogge nel parco suardi a bergamo

La fontana delle rogge nel parco Suardi a Bergamo ha ripreso a funzionare dopo un intervento di restauro. La fontana, nota anche come “Marco Antonio Negrisoli”, era stata chiusa per lavori di rinnovo. L’intervento è stato promosso dal Comune con il supporto di una sponsorizzazione da parte di un’azienda di Chignolo d’Isola. La riparazione ha permesso di restaurare il funzionamento della fontana, che ora torna a zampillare nel parco.

DOPO IL RESTYLING. Nota anche come fontana «Marco Antonio Negrisoli», riprende a funzionare dopo un intervento di restauro promosso dal Comune grazie alla sponsorizzazione di «Flamma» di Chignolo d’Isola. «Restituiamo un angolo di paesaggio bello e significativo – dice l’assessore all’Ambiente Oriana Ruzzini -. Questa fontana ha una storia importante, il corpo centrale è un monolite che risale al 1870, introdotto dal sindaco Negrisoli in Borgo Santa Caterina per la partizione delle acque, rimasto per anni nei depositi. Risale a 2002 l’idea di utilizzarlo per realizzare una fontana al parco Suardi che è stata concretizzata nel 2008 dal Comune e dal Consorzio di bonifica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Torna a zampillare la fontana delle rogge nel parco Suardi a BergamoNota anche come fontana Marco Antonio Negrisoli, riprende a funzionare dopo un intervento di restauro promosso dal Comune grazie alla sponsorizzazione di Flamma di Chignolo d’Isola. ecodibergamo.it

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