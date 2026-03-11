Dai bagni al laghetto il Parco Suardi di Bergamo ha bisogno di cure

Al Parco Suardi di Bergamo, i lavori sulla fontana sono iniziati, ma l’area richiede ancora interventi di manutenzione. Dai bagni pubblici al laghetto, alcune strutture mostrano segni di usura e necessitano di interventi di ripristino. Le operazioni in corso sono solo una prima fase di intervento, mentre molte altre aree del parco attendono interventi di sistemazione e cura.

IL PROGETTO. Partiti i lavori alla fontana, ma resta ancora molto da fare per la manutenzione dell’area. L’assessore Ruzzini: «Mancano i fondi». «I bagni lasciano un bel po’ a desiderare» borbotta una signora, mentre si allontana con la sua bimba dai servizi igienici del parco Suardi, teoricamente riservati ai bambini. Le lamentele arrivano di frequente al nostro giornale, con genitori che denunciano condizioni non proprio ottimali del grande polmone verde che dà respiro alle trafficate vie San Giovanni e Battisti, ai piedi di via San Tomaso, dove la scorsa estate l’area delle vecchie ortaglie è stata restituita alla città. Nelle scorse... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dai bagni al laghetto, il Parco Suardi di Bergamo ha bisogno di cure Articoli correlati Leggi anche: Dai bagni al laghetto, il Parco Suardi ha bisogno di cure Leggi anche: Bergamo, parco Suardi chiuso 2 giorni. Via al restyling della fontana Aggiornamenti e notizie su Parco Suardi di Discussioni sull' argomento Dai bagni al laghetto, il Parco Suardi di Bergamo ha bisogno di cure; Dai bagni al laghetto il Parco Suardi ha bisogno di cure. Dai bagni al laghetto, il Parco Suardi ha bisogno di curePartiti i lavori alla fontana, ma resta ancora molto da fare per la manutenzione dell’area. «Mancano i fondi». ecodibergamo.it Parco Suardi a Bergamo, rimossa la pianta caduta: «Con l’allerta meteo, aree verdi chiuse»Lavori alla rete del teleriscaldamento e per la messa in sicurezza del grande albero che è caduto al parco Suardi sfiorando alcuni passanti, fortunatamente rimasti illesi. È stata una sovrapposizione ... ecodibergamo.it Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio la chiusura del parco Suardi di Bergamo, il restauro finirà a marzo ed è finanziato da Flamma. - facebook.com facebook