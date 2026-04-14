A Bergamo si indaga su una serie di delitti avvenuti lungo i corsi d'acqua della provincia. Un progetto narrativo si concentra sulle zone oscure di queste aree, cercando di fare luce sui fatti avvenuti nei pressi delle rogge. La vicenda coinvolge diverse località e fa parte di un'inchiesta più ampia che mira a chiarire i dettagli di alcuni episodi ancora irrisolti.

Un nuovo progetto narrativo dedicato alle zone d’ombra della provincia bergamasca mette in luce i misteri legati ai delitti delle rogge. Francesco Aliberti ha dato il via a una serie di approfondimenti che attraverso il true crime ricostruiscono episodi criminali che hanno segnato la storia locale, partendo da due decessi avvenuti in luoghi distanti ma caratterizzati da dinamiche identiche. Il mistero dei corpi lungo il corso d’acqua. La seconda parte del percorso documentaristico intitolato La morte corre sul fiume indaga le circostanze che portarono alla fine della vita di due uomini. Sebbene i ritrovamenti siano avvenuti in aree geograficamente separate, le modalità del decesso presentano analogie tali da aver scatenato riflessioni su una possibile correlazione tra gli eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, il mistero dei delitti delle rogge: la verità nei fiumi

“La morte corre sul fiume”, nella nuova puntata di Bergamo Nera gli sconvolgenti ‘delitti delle rogge’Si chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” il nuovo podcast a cura di Francesco Aliberti che sceglie di esplorare le pagine più oscure...

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