Valtur Brindisi | i tifosi si stringono intorno alla squadra e suonano la carica

Mercoledì 29 aprile, decine di tifosi si sono radunati al PalaPentassuglia per sostenere la squadra di basket impegnata nei playoff per la promozione in A2. Nonostante il momento difficile, i supporter hanno riempito l’impianto per incitare i giocatori e mostrare il loro sostegno. La presenza numerosa e il calore dimostrato testimoniano la vicinanza della tifoseria alla formazione, in attesa delle prossime sfide.

Il momento è negativo, ma i tifosi ci credono. Decine di supporter si sono ritrovati stasera (mercoledì 29 aprile) al PalaPentassuglia, per incitare i giocatori della Valtur Brindisi, in vista dei playoff per la promozione in A2. Gli uomini di coach Bucchi hanno chiuso la regular season con.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Parenti e amici si stringono intorno alla famiglia di Matteo, si attende la decisione della Procura sull'autopsiaSono centinaia i messaggi di condoglianze sui profili social dei genitori di Matteo Brandimarti, il 12enne di Ascoli deceduto dopo quattro giorni di... Valtur Brindisi, squadra senza anima. Delude già a Pistoia "l’operazione primavera"BRINDISI - Le grandi manovre di primavera, che si sarebbero dovute iniziare invece a gennaio, sono fallite già appena cominciate. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Valtur irriconoscibile: ko pesante contro Ruvo, disastrosa chiusura di regular season; Valtur Brindisi sul mercato: trattativa per Michael Sokolowski; Valtur Brindisi - Ruvo negli scatti di Vito Massagli; Basket, Serie A2. La VL Pesaro cade a Livorno. Niente promozione. Valtur irriconoscibile: ko pesante contro Ruvo, disastrosa chiusura di regular seasonGli uomini di coach Bucchi rimediano al PalaPentassuglia la quarta sconfitta di fila e chiudono al settimo posto, perdendo il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff, contro Verona ... today.it Ruvo di Puglia in un caldo derby al PalaPentassuglia con Valtur BrindisiLa Valtur Brindisi torna davanti al proprio pubblico per l’ultima giornata di regular season, ospitando una Crifo Wines Ruvo di Puglia che arriva al PalaPentassuglia con motivazioni forti e ... pianetabasket.com di Valtur Brindisi è il Fastweb nel mese di in #SerieA2OldWildWest #MigliorAssistman #LaNostraPassione - facebook.com facebook Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) on X x.com