Vlahovic scalda i motori in vista di Udinese Juve? Il serbo si carica così sui social | il messaggio dopo l’allenamento di oggi – FOTO

Dopo l’allenamento di oggi, il calciatore ha pubblicato sui social un’immagine che lo ritrae in corsa sui campi della Continassa. La foto sembra indicare che si sta preparando per la partita contro l’Udinese, in programma nel fine settimana. Vlahovic ha condiviso questo momento con i suoi follower, alimentando l’attesa per la sfida.

Vlahovic pubblica uno scatto che lo ritrae di corsa sui campi della Continassa e si prepara per il fondamentale match del fine settimana. La formazione guidata da Luciano Spalletti ritrova finalmente il suo perno offensivo per il cruciale rush finale. Le indiscrezioni raccolte in giornata da confermano una notizia fondamentale e tanto attesa: Dusan Vlahovic ha lavorato regolarmente con il gruppo nella seduta odierna. Il giocatore si è lasciato alle spalle i recenti problemi, dimostrando una condizione in costante miglioramento sotto lo sguardo attento dello staff tecnico. Un inequivocabile indizio sul suo motivato stato d’animo è arrivato dai profili social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

