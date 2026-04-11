Sanità in crisi | 500 manifestanti a Milano contro le liste d’attesa

Sabato 11 aprile, circa 500 persone provenienti dalla provincia di Varese si sono radunate davanti a Palazzo Lombardia a Milano, per protestare contro le lunghe liste d’attesa nel Servizio Sanitario Nazionale. La manifestazione ha coinvolto cittadini che chiedono interventi per migliorare i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie e denunciano le difficoltà attuali nel sistema. La protesta si è svolta senza incidenti e si è conclusa nel pomeriggio.

Circa cinquecento persone provenienti dalla provincia di Varese hanno raggiunto Milano questo pomeriggio, sabato 11 aprile, per manifestare davanti a Palazzo Lombardia contro l’attuale gestione del Servizio Sanitario Nazionale. La mobilitazione, che ha una forte partecipazione delle sigle sindacali CGIL e ACLI, ha messo in luce il crescente divario tra le necessità dei cittadini e la capacità di risposta del sistema pubblico, concentrandosi su problemi strutturali come le attese per gli esami medici e le condizioni lavorative degli operatori sanitari. Il dilemma tra costi privati e tempi d’attesa: il vissuto della cittadinanza. La percezione che la tutela della salute stia diventando un servizio accessibile solo a chi dispone di risorse economiche è il tema centrale emerso durante la protesta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in crisi: 500 manifestanti a Milano contro le liste d’attesa Sanità in crisi: serve più personale per abbattere le liste d’attesaA Roma, durante l’incontro denominato Innovaction – Dialoghi sull’innovazione accessibile organizzato da Gsk, il dibattito sulla sanità ha messo al... "Sanità, per la Regione le liste d’attesa funzionano""La giunta regionale faccia chiarezza sulla gestione delle liste d’attesa sanitarie nella provincia di Reggio e in particolare sulle criticità...