Il tecnico della Juventus chiede una prestazione all’altezza contro il Torino, sottolineando l’importanza di mostrare carattere e determinazione. La squadra si prepara al derby più atteso dell’anno, con l’obiettivo di ottenere i tre punti. Alla vigilia, il mister ha parlato di futuro e di come la prestazione sarà determinante per la stagione. Nessuna indicazione su modifiche di formazione o strategie specifiche.

Juve, alla vigilia del derby Spalletti fa chiarezza: “Futuro e carattere, ecco la mia Juve”. La Juventus si prepara ad affrontare l’appuntamento più sentito della stagione. Il derby della Mole contro il Torino arriva in un momento di grande delicatezza per i bianconeri, reduci dal ko interno contro la Fiorentina e scivolati al sesto posto in classifica. Per la corsa Champions serve un miracolo, ma alla Continassa la parola d’ordine è una sola: riscatto. Emergenza e scelte: le parole di Spalletti. Luciano Spalletti arriva alla vigilia del match con qualche certezza in meno dal punto di vista dell’infermeria. Il tecnico ha confermato l’assenza pesante di Yildiz, Thuram è arruolabile, oltre allo squalificato Bremer. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Torino Juventus Spalletti suona la carica: “Contro il Toro serve una prestazione degna”

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CLAMOROSO JUVE: RIBALTONI DI FINE MERCATO! PEDULLA' SUONA LA CARICA!

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