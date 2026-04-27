Juventus Spalletti Per la Champions serve ancora una sforzo

Dopo la partita tra Milan e Juventus terminata con un pareggio a reti inviolate, il tecnico della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando le difficoltà incontrate durante l'incontro e la gestione dei singoli giocatori. La partita si è disputata nella 34ª giornata di Serie A, e il risultato ha influenzato le possibilità della Juventus di qualificarsi alla Champions League.

Al termine dello 0-0 tra Milan e Juventus, valido per la 34ª giornata di Serie A, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando le difficoltà incontrate e la gestione dei singoli. Il commento di Spalletti sulla gara. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti “Per la Champions serve ancora una sforzo” JUVENTUS-GENOA 2-0: SPALLETTI A UN PUNTO DALLA ZONA CHAMPIONS Notizie correlate Leggi anche: Juventus: Spalletti confermato, ma serve la Champions Leggi anche: Milan-Juve 0-0, Allegri: "Contenti del pari". Spalletti: "Ultimo sforzo per la Champions" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A | Juventus-Bologna | Il commento di Spalletti; Juve, gli allenamenti invisibili di Spalletti funzionano: ecco la formula per la Champions; Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Milan: chi parlerà e perché; Spalletti dopo Juventus-Bologna: Non potevamo sbagliare l'atteggiamento. Spalletti: Champions? La Juve deve vincere diverse partite. E Vlahovic...Milan e Juve non vanno oltre lo 0-0 a San Siro, dividendosi la posta in palio al termine di una partita povera di emozioni. Spalletti ora a +3 sul tandem Roma-Como, a quattro giornate dalla fine del c ... corrieredellosport.it Spalletti, niente cappelli in aria: Ora si vede chi è da Juve. Caos arbitri, mi diventa difficileL'allenatore bianconero parla con chiarezza e in modo diretto in vista delle ultime gare con l'obiettivo Champions League ... tuttosport.com #MilanJuventus #MilanJuve #Juventus #Milan #Juve #SerieA GUARDA IL VIDEO x.com Giorgio Barone, chef personale di Cristiano Ronaldo nel periodo trascorso alla Juventus, svela perché il campione portoghese ha eliminato il latte dalla sua alimentazione - facebook.com facebook