Torino Juve comunicato ufficiale della Questura | Sciarpe maglie e cappellini della squadra ospite nel Settore Distinti tutto invariato

Notizia in breve

La Questura ha comunicato che nel settore Distinti, dove si trovano i tifosi ospiti, non ci sono variazioni riguardo alle sciarpe, alle maglie e ai cappellini della squadra ospitante. La disposizione rimane invariata rispetto alle precedenti. La comunicazione è stata resa nota in vista del derby della Mole, senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso o restrizioni specifiche.