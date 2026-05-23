Torino Juve comunicato ufficiale della Questura | Sciarpe maglie e cappellini della squadra ospite nel Settore Distinti tutto invariato
La Questura ha comunicato che nel settore Distinti, dove si trovano i tifosi ospiti, non ci sono variazioni riguardo alle sciarpe, alle maglie e ai cappellini della squadra ospitante. La disposizione rimane invariata rispetto alle precedenti. La comunicazione è stata resa nota in vista del derby della Mole, senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso o restrizioni specifiche.
Torino Juve, comunicato ufficiale della Questura per la situazione nel Settore Distinti alla vigilia del derby della Mole. L’attesa per l’attesissimo Derby della Mole si accende anche fuori dal terreno di gioco. Nelle ultime ore, una comunicazione diffusa dal Torino aveva generato confusione e polemiche tra i tifosi in merito alle modalità di ingresso allo stadio, con particolare riferimento alle regole per il settore Distinti. A fare definitiva chiarezza sulla delicata questione è intervenuta direttamente la Questura di Torino, diramando una nota ufficiale per rassicurare i sostenitori e ripristinare le normali disposizioni previste dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Torino kart! GS – Juve maç öncesi ortalk bir anda gerildi!
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