I tifosi della squadra locale non potranno entrare allo stadio con sciarpe o maglie della Juventus. La decisione è stata presa dal club granata, che ha vietato l’ingresso con simboli bianconeri. La partita, importante per le speranze di qualificazione alla Champions League, si disputa dopo la sconfitta casalinga della Juventus contro la Fiorentina. La misura ha suscitato reazioni tra i supporter bianconeri, ma non ci sono state ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Si accende il derby di Torino, decisivo per le residue chance di qualificazione Champions della Juventus, reduce dal pesante ko interno contro la Fiorentina. In una mail destinata a chi ha acquistato biglietti per i distinti e per la curva Primavera – citata da Tuttosport – il club granata ha infatti spiegato che quei settori “sono tassativamente riservati ai tifosi del Toro e ai neutrali. Per evidenti ragioni di sicurezza e per evitare tensioni, non sarà consentito l’accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite “. Un solo colore, una sola voce??? TUTTO lo stadio: granata is loading?? pic.twitter.comui3ZiYrFsX — Torino Football Club (@TorinoFC1906) May 21, 2026 La nota della Juventus: “Forti perplessità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino-Juve, i granata vietano l’ingresso a sciarpe e maglie bianconere: la reazione del club degli Elkann

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