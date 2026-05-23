Juventus il club bianconero replica al Torino sulla modalità di accesso al settore Distinti | il comunicato

La Juventus ha inviato un comunicato ufficiale al Torino chiedendo di rivedere le modalità di accesso al settore Distinti. La richiesta riguarda le procedure di ingresso e le regole di accesso per i tifosi nel settore specifico dello stadio. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla necessità di modificare le modalità di ingresso, senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive. La questione riguarda esclusivamente le modalità di accesso ai settori dello stadio durante le partite.

di Francesco Spagnolo Juventus attraverso un comunicato ufficiale ha chiesto al Torino di rivedere le modalità di accesso al settore Distinti. Ecco cosa è successo. La Juventus attraverso un comunicato ufficiale ha replicato al Torino sulle modalità di accesso al settore Distinti. Ecco la nota ufficiale: « Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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