Allenamento a porte aperte la carica degli ultras granata | Riempiamo l' Arechi

Gli ultras della Salernitana hanno invitato i tifosi a partecipare all’allenamento congiunto a porte aperte che si terrà il 7 presso lo stadio Arechi. Attraverso i propri canali social, hanno chiesto ai sostenitori di riempire gli spalti per sostenere la squadra nelle prove generali in vista dei playoff. L’appuntamento è rivolto a tutti i tifosi granata, pronti a riempire lo stadio in questa occasione.

Tutti allo stadio per le prove generali di playoff. Attraverso i propri canali social, gli ultras della Salernitana hanno invitato tutti i tifosi granata ad affollare gli spalti dello stadio Arechi, in occasione dell'allenamento congiunto, a porte aperte, che la squadra di Cosmi effettuerà il 7.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cori degli ultras granata al Mary Rosy, la carica di Cosmi: "I tifosi sono la nostra marcia in più" Ultras granata in fermento, stadio Arechi nel mirino: "Fuori la politica dal pallone"Stavolta la firma c'è ed è anche messa parecchio in evidenza, vernice nera su carta bianca. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: GRANDE ENTUSIASMO AL TARDINI: ALLENAMENTO A PORTE APERTE E MEET & GREET CON I TIFOSI; Allenamento a porte aperte al Tardini: il Parma incontra i tifosi il 1° maggio; DOMANI, SEDUTA DI ALLENAMENTO A PORTE APERTE; Parma, allenamento a porte aperte e Mett&Grett domani al Tardini. Allenamento al Tardini a porte aperte: applausi, autografi e coriTardini a porte aperte nel giorno del primo maggio per l’allenamento del Parma. Circa 1500 i tifosi presenti sugli spalti della tribuna Petitot ad assistere all’interna seduta dei ragazzi di mister Cu ... sportparma.com Parma, allenamento a porte aperte al Tardini: 1.500 tifosi in festaApplausi, fumogeni e tanti di sostenitori per la seduta speciale del 1° maggio. La squadra di Carlos Cuesta prepara la sfida contro l’Inter senza perdere concentrazione: obiettivo chiudere al meglio l ... parmatoday.it ALLENAMENTO COGNITIVO NEL TENNIS: Come il Costo Energetico dell’Attenzione Riduce la Performance dell’11%. Il distillato di cinquant’anni di ricerca e pratica sul campo, in cui neuroscienze, fisiologia dell’esercizio e biomeccanica si fondono per ridefi - facebook.com facebook