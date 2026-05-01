Parma allenamento a porte aperte al Tardini | 1.500 tifosi in festa

A Parma, circa 1.500 tifosi hanno assistito a un allenamento con le porte aperte allo stadio Tardini, organizzato per festeggiare la matematica salvezza della squadra. L'evento si è svolto in un clima di entusiasmo, con i supporter presenti a seguire le esercitazioni degli atleti e a condividere il momento di traguardo raggiunto dalla formazione. La seduta si è conclusa senza ulteriori eventi significativi.

Clima di festa allo stadio Tardini, dove il Parma ha celebrato la salvezza matematica con un allenamento a porte aperte davanti a 1.500 tifosi. Un 1° maggio diverso dal solito, segnato dall’entusiasmo della piazza gialloblù che ha voluto abbracciare la squadra dopo il raggiungimento.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Allenamento a porte aperte al Tardini: il Parma incontra i tifosi il 1° maggioDopo l’importante vittoria casalinga contro il Pisa, che ha sancito il raggiungimento della salvezza, e come anticipato da Carlos Cuesta in... Atalanta, domenica allenamento a porte aperte allo stadio. I tifosi: “Tutti in curva”L’abbraccio all’Olimpico sabato sera sarà certamente meno caloroso di quanto potrebbe essere, viste le restrizioni imposte alla tifoseria... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Allenamento a porte aperte al Tardini: il Parma incontra i tifosi il 1° maggio; A tu per tu con i crociati: seduta d'allenamento al Tardini aperta ai tifosi il 1° maggio; Parma, ripresi gli allenamenti: Pellegrino ha lavorato a parte; Parma salvo prima dell'Inter. Cuesta: Tutti meritano questa squadra in A. Parma, allenamento a porte aperte al Tardini in vista dell'InterSeduta di allenamento a porte aperte all'interno del Tardini, per il Parma di mister Carlos Cuesta. Davanti ai tifosi festanti, i gialloblù. tuttomercatoweb.com Allenamento a porte aperte al Tardini: il Parma incontra i tifosi il 1° maggioL’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle ore 10:00, con inizio dell’allenamento previsto alle ore 11:00 e termine alle ore 13:20. L’unico settore aperto sarà la Tribuna Petitot ... parmatoday.it Inter, scudetto a un passo: vittoria sul divano o col Parma Tutte le combinazioni x.com L’Italia è il terzo produttore in Europa di questi veicoli e il Salone del Camper di Parma è la seconda manifestazione del settore nel Continente facebook